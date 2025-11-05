  1. Ekonomim
  Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihler

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 51 ildeki 512 taşınmaz açık artırma yönetimi ile satışa sunulacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 51 ilde mülkiyetinde bulunan 512 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 51 ilde mülkiyetinde bulunan 512 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihler - Sayfa 2

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri,

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihler - Sayfa 3

Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki 512 taşınmaz satışa sunulacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihler - Sayfa 4

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

