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Bakanlık duyurdu: 53 ilde 747 arsa satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sağlanacağı belirtildi.

Bakanlık duyurdu: 53 ilde 747 arsa satılacak - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 

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Bakanlık duyurdu: 53 ilde 747 arsa satılacak - Sayfa 2

53 ilin merkezi noktalarındaki 747 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. 

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Bakanlık duyurdu: 53 ilde 747 arsa satılacak - Sayfa 3

Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için fırsat sunuyor. 

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Bakanlık duyurdu: 53 ilde 747 arsa satılacak - Sayfa 4

10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Açık artırma yapılacak iller ve arsa sayıları...

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