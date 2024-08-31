Bakanlık duyurdu: 53 ilde 747 arsa satılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sağlanacağı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor.
53 ilin merkezi noktalarındaki 747 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak.
Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için fırsat sunuyor.
10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.
Açık artırma yapılacak iller ve arsa sayıları...