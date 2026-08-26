Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 24 ilde 660 arsa satışa çıkıyor! İşte iller ve başvuru tarihleri

Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,