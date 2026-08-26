Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 24 ilde 660 arsa satışa çıkıyor! İşte iller ve başvuru tarihleri
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 24 ilde 660 arsayı müzayedeyle satıyor. Yüzde 20 peşin indirimi ve 24 ay vade fırsatıyla sunulan arsalar için açık artırma eylül ayında yapılacak.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa alacaklar için heyecan uyandıran bir açıklama yaptı. Başkanlık 24 ilde 660 muhtelif arsanın müzayede ile satışa çıkarılacağını duyurdu.
Buna göre, açık artırma ile satışa sunulan arsalar, 24 ay vade veya peşin olarak alınabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
SATIŞIN YAPILACAĞI İLLER
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların yer aldığı iller belli oldu.
İşte o illerin listesi:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van, Yalova.
EN DÜŞÜK TEMİNAT BEDELİ 20 BİN TL
Türkiye’nin 24 ilçesinde satışa çıkacak arsalar için istenilen teminat bedelleri de belli oldu. Buna göre, en düşük teminat bedeli 20 bin TL, en yüksek teminat bedeli ise 20 milyon TL olarak belirlendi.
İşte muhammen bedele göre yatırılması gereken teminat bedellerinin listesi...
Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,
Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,