Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 42 ilde 24 ay vadeyle 390 muhtelif arsa satılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde gayrimenkul satışına hazırlanıyor. 42 ilde yer alan toplam 390 arsa, yatırımcılara müzayede ile sunulacak.
Farklı kullanım türlerine sahip arsalar arasında ticaret, konut, plansız alan, tarım ve kentsel gelişim alanları yer alıyor. Tüm arsalar açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.
Peşin alımlarda yüzde 20 indirim
Arsaları satın almak isteyen kişiler yüzde 25 peşinat verdikten sonra kalan tutarı 24 ay vadede ödeyebilecek. Peşin alımlarda ise ilgili gayrimenkul bedeline yüzde 20 indirim yapılacak.