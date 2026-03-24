Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 42 ilde 24 ay vadeyle 390 muhtelif arsa satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 42 ildeki 390 muhtelif arsayı satışa çıkardığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde gayrimenkul satışına hazırlanıyor. 42 ilde yer alan toplam 390 arsa, yatırımcılara müzayede ile sunulacak.

Farklı kullanım türlerine sahip arsalar arasında ticaret, konut, plansız alan, tarım ve kentsel gelişim alanları yer alıyor. Tüm arsalar açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

Peşin alımlarda yüzde 20 indirim

Arsaları satın almak isteyen kişiler yüzde 25 peşinat verdikten sonra kalan tutarı 24 ay vadede ödeyebilecek. Peşin alımlarda ise ilgili gayrimenkul bedeline yüzde 20 indirim yapılacak.

Açık artırma tarihleri

Açık artırmalar 2-3 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası’nda yapılacak.

