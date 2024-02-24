Kentsel dönüşüm desteği! 700 bin lira kredi, 700 bin lira hibe: 24 ay geri ödemesiz, 1 yıl faizsiz
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için verilecek 700 bin lira kredi ve 700 bin lira hibe (en fazla) desteğinin ayrıntıları merak konusu oldu. Vatandaşlar kiracalara da 100 bin lira taşınma desteği öngören Yarısı Bizden kampanyasının şartlarını araştırıyor. Son başvuru tarihi ne zaman, kredi ödemesi ve geri ödeme nasıl yapılacak gibi sorulara dair yanıtlar haberimizde...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aralık 2023 sonunda açıklanan Yarısı Bizden kampanyası Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Depreme karşı en hayati tedbirin yapı stokunun dayanıklı hale getirilmesi olduğu uzmanlar tarafından dile getirilirken, Yarısı Bizden kampanyası internette araştırılmaya başlandı.
İstanbul’daki 350 bin konutun kentsel dönüşümü hedefiyle başlatılan Yarısı Bizden kampanyasından kimler faydalanabillecek, ödemeler ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte kampanya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
HİBE VAR MI, KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?
Konutta hak sahibinde 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi öngörülüyor. İş yeri için bu rakam hibe olarak 350 bin, kredi olarak 350 bin lira olarak belirlendi.
Toplam her bir konut için 1 milyon 400 bin, her bir işyeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek. Birden fazla konut için verilecek kredide herhangi bir sınır koyulmadı.
Ayrıca en önemli ayrıntılardan biri ise kredi için kredi puanı ve gelir durumu gibi şartlara bakılmayacak olması.
KİRACILARA TAŞINMA YARDIMI VAR MI?
Kiracılara da bir kerelik karşılıksız 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüm kapsamındaki evde ev sahibi yaşıyor 100 bin lirayı o, kiracı yaşıyorsa ise kiracının alması öngörüldü.