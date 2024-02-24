Kentsel dönüşüm desteği! 700 bin lira kredi, 700 bin lira hibe: 24 ay geri ödemesiz, 1 yıl faizsiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aralık 2023 sonunda açıklanan Yarısı Bizden kampanyası Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul’daki 350 bin konutun kentsel dönüşümü hedefiyle başlatılan Yarısı Bizden kampanyasından kimler faydalanabillecek, ödemeler ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte kampanya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Depreme karşı en hayati tedbirin yapı stokunun dayanıklı hale getirilmesi olduğu uzmanlar tarafından dile getirilirken, Yarısı Bizden kampanyası internette araştırılmaya başlandı.

HİBE VAR MI, KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Konutta hak sahibinde 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi öngörülüyor. İş yeri için bu rakam hibe olarak 350 bin, kredi olarak 350 bin lira olarak belirlendi.

Toplam her bir konut için 1 milyon 400 bin, her bir işyeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek. Birden fazla konut için verilecek kredide herhangi bir sınır koyulmadı.

Ayrıca en önemli ayrıntılardan biri ise kredi için kredi puanı ve gelir durumu gibi şartlara bakılmayacak olması.