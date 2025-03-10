Kentsel dönüşümde tartışılan düzenleme! Eviniz haberiniz olmadan satılabilir

Bu yeni karar birçok kişinin evinin dönüşüme girdiğini bilmeden satışa çıkarılmasına neden olabilir. Yeni düzenlemeye göre, yüzde 50,1 çoğunlukla müteahhit seçilerek projelere başlanabilecek ve resmi toplantı yapılma şartı kaldırılacak.