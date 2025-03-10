Kentsel dönüşümde tartışılan düzenleme! Eviniz haberiniz olmadan satılabilir
Kentsel dönüşümde bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre maliklere artık noter aracılığıyla tebligat gönderilmeyecek. Düzenlemenin ev sahiplerinin bilgisi dışında evlerinin satılabilmesine yol açabileceği belirtildi.
Kentsel dönüşüm sürecinde yapılan yeni yönetmelik değişiklikleri, sürecin hızlanmasını sağlarken bazı ev sahipleri için mağduriyetlere yol açabiliyor. Artık, kentsel dönüşümde maliklere noter aracılığıyla tebligat yapılmayacak.
Bu yeni karar birçok kişinin evinin dönüşüme girdiğini bilmeden satışa çıkarılmasına neden olabilir. Yeni düzenlemeye göre, yüzde 50,1 çoğunlukla müteahhit seçilerek projelere başlanabilecek ve resmi toplantı yapılma şartı kaldırılacak.
KARARLAR ELEKTRONİK TEBLİGAT ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEK
Düzenlemeye göre, riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra, tapu müdürlüğüne bildirim 10 gün içinde yapılacak ve bina girişlerine tutanak asılacak.