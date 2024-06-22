Keynesyen ekonomi nedir? Keynesyen ekonomi ve 1929 Buhranı

Keynesyen teoriye göre, bütün birey ve işletmelerin özel sektör olarak gösterdiği bazı mikroekonomik davranışların toplamı verimsizlik ile sonuçlanmakta ve ekonomi potansiyel çıktısının ve büyümesinin altında bir seviyede işlemektedir. Bu nedenle devletin etkin bir rol oynayarak iş döngüsünü stabilize etmesi ve ekonomiyi düzenlemesi kaçınılmazdır. Merkez Bankası aracılığı ile para politikaları ve hükümet aracılığı ile maliye politikaları uygulanması Keynesyen yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Keynesyen ekonomistler özellikle Keynes'in uluslararası koordinasyona, uluslararası ekonomik kurumların gerekliliğine ve ekonomik kuvvetlerin nasıl savaşa veya barışa yol açabildiğine verdiği önemi vurgularlar.