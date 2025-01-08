KFC ve Pizza Hut'ın tüm şubeleri kapatılacak! Türkiye sözleşmeleri feshedildi
Dünyaca ünlü fast food devi Yum! Brands, Türkiye'deki firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğini gerekçe göstererek KFC ve Pizza Hut franchise sözleşmelerini feshetti. Kararla Türkiye'de hizmet veren 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının geçici süreyle kapanmasına neden olacak.
Dünyanın dev restoran zincirlerinden Yum! Brands, sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye'deki kullanımına yönelik kritik bir açıklama geldi.
Türkiye'de söz konusu markaların işletme hakkını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş.'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Yum! Brands, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını içeren franchise sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Firma tarafından sözleşme iptaline gerekçe olarak, Türkiye'deki partnerlerinin firma için gerekli olan standartları karşılamadığı belirtilirken, Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, halihazırda Türkiye'de hizmet veren KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapatılabileceği uyarısında bulundu.
Habertürk'te yer alan habere göre; Turner, açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz.