KFC ve Pizza Hut'ın tüm şubeleri kapatılacak! Türkiye sözleşmeleri feshedildi

Habertürk'te yer alan habere göre; Turner, açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz.