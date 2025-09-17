Kıdem tazminatı kalkacak mı? Uzman isim TES tartışmalarına net yanıt verdi

‘Tasarrufların Artırılması' bölümünde dikkat çeken uygulamalardan biri de 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Çalışandan ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülmesi hedeflenen sistem ile emeklilikte destekleyici gelir sağlaması amaçlanıyor.