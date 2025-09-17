Kıdem tazminatı kalkacak mı? Uzman isim TES tartışmalarına net yanıt verdi
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili kıdem tazminatı tartışmalarına yanıt verdi.
Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının belirlendiği 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program kapsamında birçok uygulama hayata geçirilecek.
‘Tasarrufların Artırılması' bölümünde dikkat çeken uygulamalardan biri de 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Çalışandan ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülmesi hedeflenen sistem ile emeklilikte destekleyici gelir sağlaması amaçlanıyor.
TES'in 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması beklenirken, TES'e entegre olan vatandaşların emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.