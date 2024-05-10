Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Bir yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, son aldığı brüt aylık ücretin bir yıllık çalışma süresi ile çarpılması sonucu bulunur. Yani, işçinin son aldığı brüt aylık ücret bu tutarı aşıyorsa kıdem tazminatı hesaplamasında bu tutar esas alınır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine ve brüt ücretine göre değişiklik gösterir.