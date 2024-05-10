Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?
İşçinin hizmet süresi ve son giydirilmiş brüt ücretine göre hesaplanan kıdem tazminatı, işçinin kıdemine ve brüt ücretine göre değişiklik gösterir. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2024 yılı kıdem tazminatı tavanı kaç TL’dir? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Kıdem tazminatında zaman aşımı var mı? İşte detaylar…
Kıdem tazminatı hesaplama işlemi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin çalıştığı süre, brüt ücreti ve kıdem tazminatına ilişkin yasal düzenlemelere göre yapılır.
Kıdem tazminatı nedir?
Kanundan doğan bir tazminat türü olan kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçinin işten çıkarılması durumunda işvereni tarafından istihdam edildiği yıllar için ödediği tazminattır.
2024 Kıdem tazminatı tavanı kaç TL?
Kıdem tazminatı hesaplamasında aylık brüt ücretin bir tavan sınırı vardır. 2024 yılı için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL'dir.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Bir yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, son aldığı brüt aylık ücretin bir yıllık çalışma süresi ile çarpılması sonucu bulunur. Yani, işçinin son aldığı brüt aylık ücret bu tutarı aşıyorsa kıdem tazminatı hesaplamasında bu tutar esas alınır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine ve brüt ücretine göre değişiklik gösterir.