Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?
Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte aldığı son giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Giydirilmiş ücret; çıplak ücretin yanı sıra, düzenli olarak ödenen prim, ikramiye, yemek ve yol parası gibi ek ödemeleri de kapsar. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
"İş Kanununa tabi işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiye çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin emekli olması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması, işverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı nedenle iş akdini fesh etmesi gerekir. İşe giriş tarihine göre değişen yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.