Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Enflasyon beklentilerine göre kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak.
Zam oranları Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.
Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Enflasyon rakamları öncesinde beklentiler de netleşmeye başladı.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.