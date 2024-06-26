  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Enflasyon beklentilerine göre kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam - Sayfa 1

Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak.

1 | 13
Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam - Sayfa 2

Zam oranları Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.

2 | 13
Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam - Sayfa 3

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

3 | 13
Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da artacak: Ne kadar olacak? İşte beklenen rakam - Sayfa 4

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyon rakamları öncesinde beklentiler de netleşmeye başladı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

4 | 13