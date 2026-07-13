Kıdem tazminatı ve emekli maaşında kayıp uyarısı: İsa Karakaş'tan kritik 396 bin 360 TL detayı
Çalışanları bordroda asgari ücretli gösterip maaşın kalan kısmını elden ödeyen işverenlere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeyle maaşların bankadan ödenme zorunluluğu 3 çalışana kadar indirildi. Kurala uymayan işverenleri ise 2026 itibarıyla işçi başına uygulanan idari para cezaları ve SGK kaynaklı yaptırımlarla birlikte 396 bin liraya ulaşan cezalar bekliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise konuyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Kayıt dışı ücret ödemeleriyle mücadelede yeni dönem başladı. Çalışanların maaşını bordroda düşük gösterip kalan kısmını elden ödeyen işverenlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.
Düzenlemeyle maaşların banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu 3 çalışana kadar genişletilirken, kurala aykırı hareket eden işverenler için 2026 yılında işçi başına yüksek idari para cezaları ve SGK yaptırımlarıyla birlikte 396 bin liraya varan cezalar öngörülüyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki 'Asgari bordro oyunu! Bankayı bypass eden yandı, SGK devrede' başlıklı yazısında kritik değerlendirmelere yer verdi. İşte detaylar...
"Borçlar Kanunu, Basın İş, Deniz İş ve İş Kanunu’nda yapılan köklü değişikliklerle, tüm ücret ve tazminat ödemelerinin bankalar vasıtasıyla yapılması mecbur kılınmıştır. Kanunun ruhu, şeffaflığı tesis etmektir. Bu uygulama sayesinde işveren, borcunu ifa ettiğini zahmetsizce ispat edebilmektedir.