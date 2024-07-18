Kıdem tazminatında neler değişti? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu: 41.828 lira... Peki, kimler kıdem tazminatına hak kazanıyor? Kıdem tazminatını nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar..
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Haklar Genelgesi’ni yayımladı, işçi statüsünde çalışanların alacağı yeni kıdem tazminatı da belli oldu" diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, "Çalışanların, 2024 Temmuz-Aralık döneminde alacağı kıdem tazminatının üst sınırı 41.828 lira olarak açıklandı. Bu yılın ilk yarısında ise kıdem tazminatının tavanı 35.058 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre, kıdem tazminatı yüzde 19.31 artırıldı" ifadelerini kullandı.
Doğan, bugünkü yazısında kıdem tazminatında nelerin değiştiğini tek tek yazdı. İşte Doğan'ın yazısı:
"Bu yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı ile ilgili şöyle bir gelişme daha yaşanacak. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret senedi iki kere belirlendiğinden, çalışanların alacağı kıdem tazminatı da artıyordu. Bu yılın ikinci yarısına yönelik asgari ücrette bir artışa gidilmezse -ki, görünen gidilmeyeceği yönünde- çalışanların alacağı kıdem tazminatında bir değişiklik olmayacak.
Şöyle ki; sene başında asgari ücret brüt 20 bin 2 lira olarak açıklandı ve sene sonuna kadar da asgari ücret bu şekilde devam edecek. Bu durumda asgari ücretli bir çalışanın kıdem tazminatı sene başında 20 bin 2 lira üzerinden hesaplandığı gibi 2024’ün ikinci yarısında da aynı tutar üzerinden hesaplanmaya devam edecek.
TAZMİNATA HAK KAZANMA ŞARTLARI
Şu ayrıntıyı da vereyim; bu yılın ikinci yarısında yüksek maaşlı çalışanların alacağı kıdem tazminatı da arttı. Nasıl mı? Senenin ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 35.058 lira üzerinden hesaplanırken, Temmuz ayından itibaren 41.828 lira üzerinden hesaplanacak.