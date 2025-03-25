Kim hangi gün ikramiye alacak? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek? Bin TL'lik fark ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören teklifin bu hafta Meclis’te görüşülmesi beklenirken, emeklilere zamsız ikramiyeler yatırılmaya başlandı. Peki, kim hangi gün ikramiye alacak? Dul ve yetimlere ne kadar ikramiye ödenecek? 1000 TL'lik ikramiye zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte yanıtı...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini hesaplarına yatırmaya başladı.
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3 bin lira olarak yatırılacak ikramiye tutarına zamma ilişkin düzenlemenin yasalaşmasıyla 1000 liralık ek ödeme yapılacak.
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SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara ikramiyeleri dün yattı.
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