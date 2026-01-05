Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25, 50 ve 75 hisseye göre zamlı dul ve yetim maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılam yüzde 12,20’lik maaş artışı, dul ve yetim maaşlarına da yansıdı. Böylelikle ülke genelinde milyonlarca dul ve yetimin aldığı maaşlar aynı oranda artırıldı. Zam kararıyla beraber hak sahiplerinin aylık gelirlerinde artış sağlanmış oldu. İşte yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 hisse sahiplerinin güncel zamlı maaşlar: