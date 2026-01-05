Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25, 50 ve 75 hisseye göre zamlı dul ve yetim maaşları
SSK ve Bağ-Kur çerçevesinde maaş alan dul ve yetimlerin beklediği zam oranı kesinleşti. Memur zam düzenlemesi ile dul ve yetim aylıkları yüzde 12,20 oranında yükseltildi. Buna göre yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 hisse sahiplerinin güncel zamlı maaşı ortaya çıktı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılam yüzde 12,20’lik maaş artışı, dul ve yetim maaşlarına da yansıdı. Böylelikle ülke genelinde milyonlarca dul ve yetimin aldığı maaşlar aynı oranda artırıldı. Zam kararıyla beraber hak sahiplerinin aylık gelirlerinde artış sağlanmış oldu. İşte yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 hisse sahiplerinin güncel zamlı maaşlar:
1. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 4425,39, Gelen Zam: 539,9, Zamlı Maaş: 4965,29, Ek Ödeme: 198,61, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 5163,90
2. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 4622,57, Gelen Zam: 564,0, Zamlı Maaş: 5186,52, Ek Ödeme: 207,46, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 5393,98
3. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 4819,74, Gelen Zam: 588,0, Zamlı Maaş: 5407,74, Ek Ödeme: 216,31, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 5624,05
4. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 5018,37, Gelen Zam: 612,2, Zamlı Maaş: 5630,61, Ek Ödeme: 225,22, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 5855,83
5. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 5214,08, Gelen Zam: 636,1, Zamlı Maaş: 5850,20, Ek Ödeme: 234,01, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 6084,20
6. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 5412,71, Gelen Zam: 660,4, Zamlı Maaş: 6073,06, Ek Ödeme: 242,92, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 6315,98
7. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 5611,34, Gelen Zam: 684,6, Zamlı Maaş: 6295,93, Ek Ödeme: 251,84, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 6547,76
8. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 5808,51, Gelen Zam: 708,6, Zamlı Maaş: 6517,15, Ek Ödeme: 260,69, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 6777,84
9. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 6005,68, Gelen Zam: 732,7, Zamlı Maaş: 6738,38, Ek Ödeme: 269,54, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 7007,91
10. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 6202,85, Gelen Zam: 756,7, Zamlı Maaş: 6959,60, Ek Ödeme: 278,38, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 7237,99
11. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 6400,03, Gelen Zam: 780,8, Zamlı Maaş: 7180,83, Ek Ödeme: 287,23, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 7468,06
12. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 6597,20, Gelen Zam: 804,9, Zamlı Maaş: 7402,05, Ek Ödeme: 296,08, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 7698,14
13. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 6794,37, Gelen Zam: 828,9, Zamlı Maaş: 7623,28, Ek Ödeme: 304,93, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 7928,21
14. Temmuz-Aralık 2025 Maaşı: 6994,46, Gelen Zam: 853,3, Zamlı Maaş: 7847,78, Ek Ödeme: 313,91, Ocak-Temmuz 2026 Maaşı: 8161,70