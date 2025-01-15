Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)
Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)
Kim'de ayçiçek yağ, peynir ve birçok gıda ürününde 31 Ocak tarihine kadar geçerli büyük indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Kim indirimli ürünler fiyat listesi...
DANONE SÜT LAKTOZSUZ 1 LT
Fiyat: 32,99 TL
1 | 19
YÖRÜKOĞLU YARIM YAĞLI SÜT
Fiyat: 27,99 TL
2 | 19
ÖNCÜ DOMATES SALÇASI
Fiyat: 39,99 TL
3 | 19
HALK MARGARİN 250 GR X 6
Fiyat: 119,99 TL
4 | 19
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