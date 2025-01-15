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Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)

Kim'de ayçiçek yağ, peynir ve birçok gıda ürününde 31 Ocak tarihine kadar geçerli büyük indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Kim indirimli ürünler fiyat listesi...

Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 1

DANONE SÜT LAKTOZSUZ 1 LT

Fiyat: 32,99 TL

1 | 19
Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 2

YÖRÜKOĞLU YARIM YAĞLI SÜT

Fiyat: 27,99 TL

2 | 19
Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 3

ÖNCÜ DOMATES SALÇASI

Fiyat: 39,99 TL

3 | 19
Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 4

HALK MARGARİN 250 GR X 6

Fiyat: 119,99 TL

4 | 19