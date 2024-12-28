Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Kim'den, Kim karta özel gıdadan temizlik ürünlerine birçok üründe geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, indirimli ürünler listesi ve indirim tarihleri...
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Fiyat: 279,99 TL
Son indirim tarihi: 1 Ocak
1 | 25
İPEK DOMATES SALÇASI 1650 GR
Fiyat: 89,99 TL
Son indirim tarihi: 1 Ocak
2 | 25
TAT DOMATES SALÇASI 830 GR
Fiyat: 42,99 TL
Son indirim tarihi: 1 Ocak
3 | 25
TAT TATLI BİBER SALÇASI 550 GR
Fiyat: 69,99 TL
Son indirim tarihi: 1 Ocak
4 | 25
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