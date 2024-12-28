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Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

Kim'den, Kim karta özel gıdadan temizlik ürünlerine birçok üründe geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, indirimli ürünler listesi ve indirim tarihleri...

Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 279,99 TL

Son indirim tarihi: 1 Ocak

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Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

İPEK DOMATES SALÇASI 1650 GR

Fiyat: 89,99 TL

Son indirim tarihi: 1 Ocak

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Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

TAT DOMATES SALÇASI 830 GR

Fiyat: 42,99 TL

Son indirim tarihi: 1 Ocak

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Kim'de, Kim karta özel indirim fırsatı (KİM SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

TAT TATLI BİBER SALÇASI 550 GR

Fiyat: 69,99 TL

Son indirim tarihi: 1 Ocak

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