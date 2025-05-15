Kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Mayısta emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak mı?
Emekliler Kurban Bayramında 4 bin lira ikramiye alacak. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak mı? İşte merak edilen detaylar...
Emeklilere ilk olarak bayram ikramiyesi 2018 yılında verilmeye başlandı. 1000 lira olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1.100 TL, 2023 yılında 2 bin TL'ye yükseldi. Geçen yıl 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi bu yıl mart ayında da 4 bin liraya çıkarıldı. Emekliler Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da 4 bin lira ikramiye alacaklar. Peki bayram ikramiyesini kimler alacak? Mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Kıvanç'ın yazısı:
"Kanuna göre bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor. Bu yıl ocak ve şubat ayında emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiyelerini 30 Mart’ta başlayan Ramazan Bayramı'nda aldılar.
Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında verenler ise ilk ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda alacaklar.