Kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Mayısta emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak mı?

Emeklilere ilk olarak bayram ikramiyesi 2018 yılında verilmeye başlandı. 1000 lira olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1.100 TL, 2023 yılında 2 bin TL'ye yükseldi. Geçen yıl 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi bu yıl mart ayında da 4 bin liraya çıkarıldı. Emekliler Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da 4 bin lira ikramiye alacaklar. Peki bayram ikramiyesini kimler alacak? Mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Kıvanç'ın yazısı: