Kimler işe iade davası açabilir? 30 işçi detayı...

"İş Kanunu’nun 'Feshin geçerli sebebe dayandırılması' başlıklı 18’inci maddesi, çalışanlar açısından önemli bir iş güvencesidir. Söz konusu maddeye göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 ay çalışmış olan işçiyi işten çıkartan işveren, geçerli bir sebep göstermek zorundadır. Geçerli sebep işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanabilir.