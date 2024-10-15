Kimler işe iade davası açabilir? 30 işçi detayı...
Kimler işe iade davası açabilir? İşten çıkartılan işçilerin işe iade davası açabilmesi için 30 işçi kriteri uygulanıyor. İşçi sayısı 30'dan az olan işyerinde çalışanların işe iade davası açma hakkı yok. Peki işyerinde 30 işçi hesabı nasıl yapılır, 30 işçi hesabına kimler dahildir?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işe iade hakkı ve kimlerin işe iade davası açabileceğiyle ilgili merak edilenleri yazdı. İşte Kıvanç'ın o yazısı:
"İş Kanunu’nun 'Feshin geçerli sebebe dayandırılması' başlıklı 18’inci maddesi, çalışanlar açısından önemli bir iş güvencesidir. Söz konusu maddeye göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 ay çalışmış olan işçiyi işten çıkartan işveren, geçerli bir sebep göstermek zorundadır. Geçerli sebep işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanabilir.
İşten çıkarma işleminin geçerli bir sebebe dayanmadığını düşünen işçi işe iade davası açabilir. İşe iade davası açabilmesi için birinci koşul, iş akdinin sona erdiği tarih itibarıyla işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışmasıdır.
İkinci koşul, işçinin en az altı aylık kıdeminin bulunmasıdır. Üçüncü koşul ise işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışmasıdır. Yer altı işlerinde çalışan işçiler için 6 ay çalışma şartı aranmaz.