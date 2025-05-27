Kimler zirveye yerleşti? Sıralama değişti: İşte piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler...
Borsa İstanbul’da piyasa değeri en düşük ve en yüksek şirketlerin sıralaması belli olurken, listenin zirvesi dikkat çekti.
Borsada 20-23 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,23 düşüşle 9356,04 puandan kapandı. Bu süreçte piyasa değeri en düşük ve en yüksek olan şirketlerin sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı.
İşte borsada piyasa değeri en düşük hisseler...
1 | 41
19 - VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKFYO)
Piyasa Değeri: 519 milyon TL
Sabit kaldı
3 | 41