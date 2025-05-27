Kimler zirveye yerleşti? Sıralama değişti: İşte piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler...

Borsada 20-23 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,23 düşüşle 9356,04 puandan kapandı. Bu süreçte piyasa değeri en düşük ve en yüksek olan şirketlerin sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı.

İşte borsada piyasa değeri en düşük hisseler...