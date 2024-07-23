Kimse farkına varmadı; Toyota Corolla modelinde 86.500 TL'lik indirim yaptı! İşte yeni fiyat listesi

Toyota, otomobil sektörünün zor zamanlar geçirdiği şu süreçte elini taşın altına koymayı bildi. Önce Proace City modeli için yaptığı kampanya şimdi de Corolla fiyatlarındaki 86.500 TL'lik indirim. Peş peşe gelen bu haberlerden sonra Toyota Plazaları hareketlendi. Peki indirim sonrasında Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? İşte Corolla fiyat listesi