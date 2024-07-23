Kimse farkına varmadı; Toyota Corolla modelinde 86.500 TL'lik indirim yaptı! İşte yeni fiyat listesi
Toyota dur durak bilmiyor. Proace City kampanyasıyla günlerce konuşulan Toyota, en sevilen modeli Corolla için de gelen talepleri kırmadı. Tam 86.500 TL'lik indirim yaptı. İşte 2024 Toyota fiyat listesi...
Toyota, otomobil sektörünün zor zamanlar geçirdiği şu süreçte elini taşın altına koymayı bildi. Önce Proace City modeli için yaptığı kampanya şimdi de Corolla fiyatlarındaki 86.500 TL'lik indirim. Peş peşe gelen bu haberlerden sonra Toyota Plazaları hareketlendi. Peki indirim sonrasında Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? İşte Corolla fiyat listesi
86.500 TL'LİK İNDİRİM GELDİ
Çoğu kişi farkında bile değil ama Toyota bu beklenmedik indirimi resmi internet sitesinden bile duyurdu. 1.346.500 TL başlangıç fiyatının üzeri çizildi. Yeni fiyat olarak 1.260.000 TL belirlendi. Böylelikle Toyota, otomobil fiyatlarındaki düşüş trendine de ayak uydurdu
STOKLARLA SINIRLI ELİNİZİ ÇABUK TUTUN
Toyota.com.tr'den aktarılan bilgilere göre, 1.260.000 TL'den başlayan fiyat ve ÖTV muaf avantajıyla
Yılların efsanesi Corolla'nın eşsiz konforu, üst düzey güvenlik ve teknolojisi, Temmuz ayına özel ve stoklarla sınırlı avantajlarla.
Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi ile güvenlik bizden konforuna alışmak sizden.
Temmuz ayına özel avantajları keşfetmek için Toyota Plazaları ziyaret edin.
ARTIK YAKIT SEÇENEĞİ DE VAR
Toyota Corolla, benzinli ve hibrit opsiyonlarıyla müşterisine daha fazla seçenek ve konfor sunuyor. Otomobilin tüm modellerinde ortaya koyduğu güvenlik yetenekleri, çoklu ekranları ve dijital göstergeleri ile sürüş anında çok daha fazla keyif alacaksınız.