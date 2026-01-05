2026 Ocak Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? İşte TÜFE 12 Aylık Ortalama ve Örnek Hesaplama
Aralık 2025 enflasyonunu açıklanmasıyla birlikte memur maaşları ve kira artışları da belli oldu. TÜİK verileriyle merak edilen birçok şey netlik kazandı. Peki kira artış oranı kaç oldu? 2026 TÜFE hesaplama…
Ocak 2026’da açıklanan Aralık 2025 enflasyon rakamları, milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin merakla beklediği yasal zam sınırını belirledi. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 34,88 olarak kayıtlara geçti.
KİRA ARTIŞ NE KADAR OLDU, 2026 TÜFE ORANLARI
TÜİK verilerine göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Kira artışlarında yasal üst sınırı temsil eden 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 34,88 oldu. Bu oran, konut kiralarının yanı sıra iş yeri kira sözleşmeleri için de üst sınır teşkil ediyor.
Mevcut yasal düzenlemeler uyarınca, kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılara yapılabilecek en yüksek zam oranı bu rakam üzerinden uygulanacak. Mülk sahiplerinin bu tavanın üzerinde bir artış talep etmesi ise kanunen mümkün görünmüyor.
Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 34,88'lik yasal sınır, güncel kira bedellerine şu şekilde yansıyor: Öte yandan ekonomistler, Ocak ayı artış oranının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtirken; konut ve ticaret gayrimenkulleri piyasasında fiyatlamaların bu yasal sınır çerçevesinde şekilleneceğini öngörüyor. Kiracıların haklarını korumak adına kontrat yenileme döneminde TÜİK'in resmi 12 aylık TÜFE ortalamasını teyit etmeleri ve yasal sınırı aşan talepler konusunda dikkatli olmaları önem arz ediyor.