2026 Ocak Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? İşte TÜFE 12 Aylık Ortalama ve Örnek Hesaplama

KİRA ARTIŞ NE KADAR OLDU, 2026 TÜFE ORANLARI

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Kira artışlarında yasal üst sınırı temsil eden 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 34,88 oldu. Bu oran, konut kiralarının yanı sıra iş yeri kira sözleşmeleri için de üst sınır teşkil ediyor.