Kira artışlarında yüzde 25 sınırı bitiyor, uzmanlar ne diyor? 'Piyasayı rahatlatacak adım'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz'da sona erecek kira artışlarında yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini vurgulayarak, "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yok" demişti. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Enflasyon oranı veya üzerinde bir seviyeye gelmesi dengeleri oluşturacak ve olumlu etkileyecektir” dedi.
Kira artışlarında yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde de yani devam etmesi yönünde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum" demişti. Peki konuyla ilgili uzmanlar ne diyor?
"YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRININ KALDIRILMASI PİYASAYI RAHATLATACAK"
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, yüzde 25 kira zammı sınırına ilişkin, “Yüzde 25’in normal bir orana dönmesi, enflasyon oranı veya üzerinde bir seviyeye gelmesi dengeleri oluşturacak ve olumlu etkileyecektir” dedi.
Çekici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı bir televizyon kanalında “Kirada yüzde 25 sınırı kalkacak mı?” sorusuna verdiği “Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak temmuzda bu düzenleme ortadan kalkıyor” cevabını değerlendirdi.
Çekici, yaptığı açıklamada yüzde 25 kira artış oranının düşük kaldığını belirterek, “Bunun kalkması çok olumlu etkileyecektir. Gayrimenkul konut tarafında satışların önemli ölçüde azalması, yüzde 25’lik kira artışı ile yetinmeyen kesimin evlerini boş tutmasına veya yeni evler satın almamasına yol açtı. Yüzde 25’in normal bir orana dönmesi, enflasyon oranı veya üzerinde bir seviyeye gelmesi dengeleri oluşturacak ve olumlu etkileyecektir” ifadesini kullandı.