Kira artışlarında yüzde 25 sınırı bitiyor, uzmanlar ne diyor? 'Piyasayı rahatlatacak adım'

Kira artışlarında yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde de yani devam etmesi yönünde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum" demişti. Peki konuyla ilgili uzmanlar ne diyor?