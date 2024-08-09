Kira enflasyonu Merkez Bankası'nın da radarında: Fiyatlar düşecek mi? Kiralar en fazla nerede arttı?

‘MAL SAHİPLERİ YÜKSEK FİYAT BELİRLİYORDU’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Kira enflasyonunda düşüşün asıl nedeninin mevsimsel etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Kiralama ile ilgili fiyatlamalar da özellikle yüzde 25 sınırlaması nedeniyle önden yapılıyordu. Mal sahipleri nispeten fiyatları yüksek belirliyordu.