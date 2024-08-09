Kira enflasyonu Merkez Bankası'nın da radarında: Fiyatlar düşecek mi? Kiralar en fazla nerede arttı?
Kira fiyatlarındaki değişim Merkez Bankası’nın da takibinde... İnternetteki ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergeleri ve perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen kira artış oranlarının enflasyonun altında kaldığı belirtildi. Peki ilerleyen süreçte fiyatlar düşecek mi? Kiralar en az ve en fazla nerede arttı? İstanbul'da kira ne kadar?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan perşembe günü yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon tahminlerinde bir değişiklik yapılmadığını belirtirken, kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
TCMB Başkanı Karahan, “Hizmet alt kalemleri arasında kira enflasyonu yüksek ataleti ile ön plana çıkıyor. Kira yıllık enflasyonu tüketici fiyatları ana grupları arasında halen yüksek seyri ile dikkat çekiyor. Öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. İnternetteki ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergelerimiz uzun süredir azalış eğiliminde. Perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen yeni kira artış oranları TÜFE’deki mevcut kira artış oranının altında yer almakta. Bu durum kira enflasyonunun azalacağını ima ediyor” ifadelerini kullandı.
Peki ilerleyen süreçte kira enflasyonunda düşüş olacak mı? Büyükşehirlerde kiralık fiyatlar ne durumda? Şu anda yeni kiralama yapmak avantajlı mı?
‘MAL SAHİPLERİ YÜKSEK FİYAT BELİRLİYORDU’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Kira enflasyonunda düşüşün asıl nedeninin mevsimsel etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Kiralama ile ilgili fiyatlamalar da özellikle yüzde 25 sınırlaması nedeniyle önden yapılıyordu. Mal sahipleri nispeten fiyatları yüksek belirliyordu.