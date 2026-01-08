Kira getirisi en yüksek şehirler belli oldu: İstanbul listede yer almadı
Türkiye'de yıllık kira getirisi, konut yatırımcısı için önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek iller belli oldu. Getirisi yüksek ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken, 3 büyükşehir öne çıktı.
Kira geliri, konut yatırımında en belirleyici unsurların başında geliyor. Yatırımcılar için konutun değer kazanması geleceğe yönelik bir potansiyel sunarken, düzenli kira geliri doğrudan ve kullanılabilir kazanç anlamına geliyor.
2025’in tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama kira bedeli, aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 TL seviyesine yükseldi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, kiralar yıl boyunca yüzde 27,42 oranında artış gösterdi.
Bu veriler, devam eden sözleşmelerin dışında, ilanlarda yer alan ve boş olarak ilk defa pazara çıkan konutların kira bedellerini ölçüyor.