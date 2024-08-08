Kira kontratında yeni sistem başlıyor: Tarih belli oldu! Düzenleme piyasayı nasıl etkiler?
Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor. Konuyla ilgili en net açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Artık kira kontratları e-Devlet'e entegre edilecek. Peki sistem nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “e-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler” dedi. Peki kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu nasıl sağlanacak? Düzenleme piyasayı nasıl etkiler? Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasıyla amaçlanan ne?
E-DEVLET'E ENTEGRASYON NASIL OLACAK?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“e-Devlet tarafından kira kontratlarının yapılacak olması daha önce planlanmış bir düzenlemeydi. Bu düzenleme aslında kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılmış bir plandı. Hukuki, idari ve teknik önlemlerin alınması başlığının 36’ncı bendinde kayıt dışı ekonomide kira kontratlarının sisteme kayıt altına alınmasıyla ilgili önemli bir madde başlığı vardı. Takvimin bitiş tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu çerçevesinde planlamalar yapıldı.
Asıl amaç kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesiyle ilgilidir. Elektronik düzenleme sayesinde kira kontratlarının çok önemli bir çerçevede e-Devlet üzerinden taraflar açısından mutabakatla imzalanması hedefleniyor olacak.
Kira kontratlarıyla alakalı en önemli unsurlardan bir tanesi kontratlar e-Devlet sistemi üzerinden oluşturulacak. Bunu biz kira kontratı dolduruluyorken kira kontratı bitiş tarihi, kiralama yapılan gayrimenkulün kira süresi, kira artışıyla ilgili maddeler, ‘kiranın hangi bankaya ne zaman, hangi tarihte ödeneceği?’ gibi kira kontratında yazılı bilgiler üzerinden yapıyor olacağız. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden kiralama yapılacak taşınmazın bilgileri ve verileri alınıyor olacak.