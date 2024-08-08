Kira kontratında yeni sistem başlıyor: Tarih belli oldu! Düzenleme piyasayı nasıl etkiler?

E-DEVLET'E ENTEGRASYON NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“e-Devlet tarafından kira kontratlarının yapılacak olması daha önce planlanmış bir düzenlemeydi. Bu düzenleme aslında kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılmış bir plandı. Hukuki, idari ve teknik önlemlerin alınması başlığının 36’ncı bendinde kayıt dışı ekonomide kira kontratlarının sisteme kayıt altına alınmasıyla ilgili önemli bir madde başlığı vardı. Takvimin bitiş tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu çerçevesinde planlamalar yapıldı.