Kira zammında yeni dönem: En çok merak edilen 5 soruyu uzmanlar yanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kiralarla ilgili yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz’dan sonra devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artışında yeni dönemde sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor.