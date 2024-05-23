Kira zammında yeni dönem: En çok merak edilen 5 soruyu uzmanlar yanıtladı
Ekonomi yönetimi tarafından yapılan son açıklamalara bakılırsa kirada yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz sonrasında uzatılmayacak. Peki kirada yüzde 25 zam sınırı sona erdikten sonra süreç nasıl işleyecek? Kira zamları düşer mi, fahiş kira zamları olur mu? İşte kira artışıyla ilgili merak edilen 5 soruyu uzmanlar yanıtladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kiralarla ilgili yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz’dan sonra devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artışında yeni dönemde sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor.
Özellikle mevcut konutlarda fiyatlar enflasyona indirgendiğinde düşüş gösterirken, bu durum yeni konut üretimini negatif etkiliyor. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü şu anda sıfır konut üreten müteahhit zararına satmak zorunda kalabiliyor.
Peki 1 Temmuz’dan sonra süreç nasıl işleyecek? Kira fiyatlarında düşüş söz konusu olur mu? Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Reportage Türkiye CEO’su Mustafa Kemal Alamo ve As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, milliyet.com.tr’ye anlattı.
1- YENİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK?
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek ve 2 Temmuz itibarıyla yenilenecek olan kira kontratlarında TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanacak.