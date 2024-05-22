Kira zammında yüzde 25 sınır kaldırılınca kira artışı neye göre hesaplanacak?
Kira artış oranı 2022'den bu yana yüzde 25 artış oranı ile sınırlandırılmıştı. 2 yıldır devam eden bu uygulama 2 Temmuz itibariyle sona erecek. Peki kirada yüzde 25'lik zam sınırı kaldırıldığında, kira artışı neye göre hesaplanacak? Uzmanlar yanıt verdi.
2 yıldır devam eden kirada yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması Temmuz ayında bitiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde konut kiralarında yüzde 25’lik artış sınırının devam etmesi için bir sebep görmediğini ve devam etmesi için bir çalışma yapılmadığını açıkladı.
Konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Mali Müşavir Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Yüzde 25lik uygulama 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonrasında kira artışları 12 aylık TÜFE oranının ortalamasıyla hesaplanarak değerlendirilecek.
2 Temmuz’dan öncesinde Haziran ve Mayıs ayı itibari ile kira artışlar ile ilgili meskenlerde yüzde 25, işyerlerinde ise yüzde 59.64 üzerinde değerlendi.
2 Temmuz sonrasında ne olacak? O zaman da mesken iş yeri kira rakamı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden değerlendirilecek."