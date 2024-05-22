Kira zammında yüzde 25 sınır kaldırılınca kira artışı neye göre hesaplanacak?

2 yıldır devam eden kirada yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması Temmuz ayında bitiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde konut kiralarında yüzde 25’lik artış sınırının devam etmesi için bir sebep görmediğini ve devam etmesi için bir çalışma yapılmadığını açıkladı.