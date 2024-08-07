Kiracı-ev sahibi tartışmaları alevleniyor: Fahiş kira fiyatlarını biz belirlemiyoruz!

"Fiyatları biz belirlemiyoruz"

EVSİAD yöneticileri sanılanın aksine zengin insanlar olmadıklarını anlatırken, fahiş kira fiyatlarını kendilerinin belirlemediğinden yakınıyorlar. EVSİAD yöneticileri yaptıkları açıklamada ise "Evlerin fiyatlarını sıfır ev üreten müteahhit, arsa sahibi ve inşaat maliyetleri belirler. 2. el evler, bu evlere göre kriterlerine göre fiyatlandırılır ve kira bir finansal matematik hesabı oluşan sonuçtur" ifadelerini kullandılar.