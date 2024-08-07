Kiracı-ev sahibi tartışmaları alevleniyor: Fahiş kira fiyatlarını biz belirlemiyoruz!
Kiracı-ev sahibi tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Öyle ki kiracılarından mağdur olan ev sahipleri EVSİAD isimli bir oluşum kurdu. Kimisi İstanbul'un göbeğinde düşük rakamlarla verdiği evi için pişman, kimisi de kiracısıyla davalık. Tahliye için para isteyen kiracılar bile var. İşte detaylar...
Kiracılardan sonra ev sahipleri de mağduriyet yaşıyor. Kimisi İstanbul'un göbeğinde düşük rakamlarla oturan kiracısını çıkartamıyor kimi de uzun yıllar süren tahliye davalarından haber bekliyor. Hal böyle olunca ev sahibi ve kiracı tartışmaları bitmek bilmiyor.
Kiracılarından mağdur olan ev sahipleri yaşadıkları sorunlara karşı seslerini duyurmak için son çare olarak "Ev Sahipleri Dayanışması" (EVSİAD) oluşumunu kurdu. Mağdur ev sahiplerinin sloganı ise "Ev sahipleri barınma hakkı sağlayıcısı değildir." Kamuoyunda sürekli kiracıların mağdur olduğuna yönelik bir aldı oluşturulduğundan yakınan ev sahipleri, "Biz de mağduruz, sesimizi duyun" diyor.
"Fiyatları biz belirlemiyoruz"
EVSİAD yöneticileri sanılanın aksine zengin insanlar olmadıklarını anlatırken, fahiş kira fiyatlarını kendilerinin belirlemediğinden yakınıyorlar. EVSİAD yöneticileri yaptıkları açıklamada ise "Evlerin fiyatlarını sıfır ev üreten müteahhit, arsa sahibi ve inşaat maliyetleri belirler. 2. el evler, bu evlere göre kriterlerine göre fiyatlandırılır ve kira bir finansal matematik hesabı oluşan sonuçtur" ifadelerini kullandılar.
Emlakçıdan rahatsızlar
Oluşum yetkilileri, emlakçıların piyasaya müdahale etmesinden de rahatsız. Yüzde 25 sınırının da kendilerini mağdur ettiklerini söyleyen EVSİAD oluşumundan bir yönetici ise, "Evden çıkmak için neredeyse fidye boyutuna varan tutarlar istenmektedir. Tahliye davaları uzun sürmekte, kasıtlı istinafa götürülen vakalar ev sahibine zaman ve para kaybettirmektedir" dedi.