Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'de taşınma hareketliliği hız kazanırken, bu durumdan en çok etkilenen kesim kiracılar oluyor. Haziran 2025 itibarıyla ülke genelinde konut metrekare fiyatları ortalama 39.738 TL'ye ulaşırken, ortalama kiralar da 20.000 TL seviyesine yükseldi. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman'ın verilerine göre, Türkiye'de son 20 yılda kiracı oranı yüzde 23'den yüzde 28'e yükseldi. Bu artışla birlikte Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında kiracı oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri haline geldi.
Yaz mevsimiyle birlikte taşınma telaşı başladı. Taşınanların büyük çoğunluğunu ise kirada oturanlar oluşturuyor.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan son verilere bakıldığında Türkiye genelinde Haziran 2025 itibarıyla ortalama konut metrekare fiyatı 39 bin 738 TL oldu. Ortalama kiralar ise 20 bin TL’ye çıktı.
TÜRKİYE'DE KİRACI ORANI YÜKSELİYOR
Emlak piyasasının hareketli olduğu İstanbul ve Muğla’da ortalama 30.000 TL olan kiralar, Ankara ve İzmir’de 25.000 TL ve Kocaeli 21.500 TL oldu.