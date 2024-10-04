Kiracının enflasyonu ikiye katlandı: Zam farkı 30 puan...
2019'a kadar kira artışları, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanıyordu. Ancak o tarihten sonra tüketici fiyatlarındaki artışı gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplama yapılması kararı alındı. 2,5 yıllık yüzde 25 sınırı sonrası yeniden TÜFE'ye dönüş yapıldı. TÜFE yerine ÜFE'ye endeksli olsaydı ekimde kira zamları yüzde 63,47 yerine 33,09 olacaktı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yıllar içindeki kiracı enflasyonu ve kiradaki 30 puanlık zam farkını yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı...
"Konut ve işyeri kira artışları Türk Borçlar Kanunu’na göre yapılıyor. Kanun 2011 yılında çıkartıldığında kira artışları Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) yıllık artış ile sınırlandırıldı. Uygulama 2019 yılına kadar böyle devam etti.
Yİ – ÜFE 2017 yılından itibaren Tüketici Fiyat Endeksi’nden (TÜFE) daha hızlı artmaya başladı. Bunun üzerine 2019 yılında kanun değiştirildi. Yİ-ÜFE yerine 12 aylık ortalama TÜFE’ye geçildi. Kira artışları, 12 aylık ortalama TÜFE artışına endekslendi.
2.5 YILLIK YÜZDE 25 ZAM SINIRI SONRASI TÜFE'YE DÖNÜŞ
2021 yılının son çeyreğinden itibaren enflasyon hızla artmaya başlayınca bu kez konut kiralarına yapılacak zamlara 2022 yılından itibaren yüzde 25 sınırı getirildi. Yüzde 25 sınırı Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Temmuz ayından itibaren konut kiralarına yapılan zamlarda 12 aylık ortalama TÜFE artışı dikkate alınıyor. Kira artışları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) bir önceki ay için açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre yapılıyor.