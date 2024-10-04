Kiracının enflasyonu ikiye katlandı: Zam farkı 30 puan...

2.5 YILLIK YÜZDE 25 ZAM SINIRI SONRASI TÜFE'YE DÖNÜŞ

2021 yılının son çeyreğinden itibaren enflasyon hızla artmaya başlayınca bu kez konut kiralarına yapılacak zamlara 2022 yılından itibaren yüzde 25 sınırı getirildi. Yüzde 25 sınırı Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Temmuz ayından itibaren konut kiralarına yapılan zamlarda 12 aylık ortalama TÜFE artışı dikkate alınıyor. Kira artışları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) bir önceki ay için açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre yapılıyor.