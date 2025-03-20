Kirada 5 yılda yüzde 600 rekor artış! Gözde semtlerde fiyatlar dudak uçuklatıyor

İstanbul'da kira rakamları hız kesmiyor

Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki bazı ilçelerde kiralar 65 bin TL’yi geçmiş durumda. İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçe Sarıyer olarak açıklanırken, ilçedeki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL ile en üst seviyeye ulaştı.