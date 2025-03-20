Kirada 5 yılda yüzde 600 rekor artış! Gözde semtlerde fiyatlar dudak uçuklatıyor
İstanbul’da kiralardaki yükseliş sürerken, rakamlardaki tablo dudak uçuklatıyor. 5 yıl önce 8-10 bin TL olan kiralar 60 bine dayandı. Gözde semtlerde artışlar 5 yılda neredeyse yüzde 600’lük artış gördü. Gayrimenkul uzmanları artışların önüne geçmek için yeni konut projeleri ve kira denetim mekanizmalarının devreye alınması konusunda uyardı.
Megakent İstanbul’da kiralardaki yükseliş hız kesmiyor. Kira tablosu rekor fiyatlara ulaşırken, gözde semtlerde rakamlar 5 yılda neredeyse yüzde 600’lük artışa ulaştı. 2020 yılında en yoğun semtlerden olan Beşiktaş'ta ortalama 8-10 bin TL olan kiralar 2025’te 60 bin TL seviyesine ulaştı. 5 yıllık artış yüzde 600 olarak gerçekleşti.
Kira çıkmazı sürüyor!
İstanbul’daki kira fiyatları yükselmeye devam ederken, ortaya çıkan tablo vatandaşı kara kara düşündürüyor. Özellikle Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerdeki kiralar astronomik seviyelere ulaştı.
İstanbul'da kira rakamları hız kesmiyor
Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki bazı ilçelerde kiralar 65 bin TL’yi geçmiş durumda. İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçe Sarıyer olarak açıklanırken, ilçedeki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL ile en üst seviyeye ulaştı.