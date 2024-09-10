Kirada dikkat çeken tablo: Hareketlilik başladı! Eylül kiralamak için fırsat ayı mı?
Eylül ayı itibarıyla konut ve kiralamada dengeler değişmeye başladı. Özellikle son aylarda konut ve kira fiyat artışlarında yavaşlama olmuştu. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı piyasada arzın arttığını, mülk sahiplerinin kiralama yoluna gittiğini söyledi. İşte detaylar...
Bu yıl konut fiyatları enflasyonun altında artışlar gösterdi. Son açıklanan temmuz verisine göre konutta reel bazlı düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Son dönemde özellikle kira artışlarında da bir yavaşlama gözleniyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlama kadar olmasa da kirada da bir dengelenme söz konusu.
Peki konutta reel bazlı kayıp sürer mi? Eylül ayı kiralamak için fırsat ayı mı? Faiz oranları düştüğünde konut fiyatları artacak mı? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Genel anlamda son 1 yıla baktığınızda konut fiyatlarında reel bazlı düşüş var ancak bu düşüşün son aylarda normalleştiğini söyleyebiliriz.
Rakamsal açıdan baktığımızda artan inşaat maliyetleri, azalan arzlar gayrimenkul tarafında fiyatların nispeten biraz daha toparlanma sinyallerini veriyor. Genel anlamda hala enflasyonun altında oranlar görüyoruz.
İSTANBUL’DA FİYATLAR ENFLASYONA GÖRE DÜŞÜK
Bu illere göre değişiyor. Gayrimenkul fiyatlarının önden fiyatlandığı İstanbul gibi illerimizde satılık metrekare fiyatlarında değişim enflasyondan daha düşük.