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  4. Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya

Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya

Hükümetin kira gelirlerindeki kayıt dışılığı önlemek maksadıyla devreye alacağı tedbirler, bazı ev sahiplerini panikletti. Kontrat dahi yapılmadan elden ödeme alan ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geldi. Kiracılar ev sahibine ‘kontrat yapalım’ diyor, ev sahibi ise ‘elden ödemeye devam’ diyerek evden çıkarmakla tehdit ediyor. Bazıları ise kiranın yarısını nakit, yarısını elden istiyor.

Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla kira ödemelerini bankalar ve PTT aracılığıyla yapmayanlara ceza kesileceğini açıklamıştı. Aynı şekilde 2025 yılı başı itibariyle kontratların da e-Devlet’ten yapılacağını duyurmuştu.

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Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi ile ilgili alınan bu kararlar, bazı ev sahiplerini rahatsız etti.

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Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya - Sayfa 3

Özellikle kontratsız kiralama yapan ve elden ödeme alanlar, kiracıları ile karşı karşıya geldi.

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Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya - Sayfa 4

‘Kirayı elden veren kiracıya da ceza kesileceğinin’ açıklanması ile birlikte kontratı olmayan veya yenilemeyen kiracılar ev sahiplerine ‘kontrat yapalım’ talebinde bulunmaya başladı. Ancak bazı ev sahipleri vergiden kaçmak amacıyla bunu kabul etmeyip “O zaman ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın” baskısı yapıyor. Kiracılar ise bu durum karşısında soluğu mahkemede alıyor.

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