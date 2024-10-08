Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya

‘Kirayı elden veren kiracıya da ceza kesileceğinin’ açıklanması ile birlikte kontratı olmayan veya yenilemeyen kiracılar ev sahiplerine ‘kontrat yapalım’ talebinde bulunmaya başladı. Ancak bazı ev sahipleri vergiden kaçmak amacıyla bunu kabul etmeyip “O zaman ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın” baskısı yapıyor. Kiracılar ise bu durum karşısında soluğu mahkemede alıyor.