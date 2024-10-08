Kirada kayıt dışı depremi: Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
Hükümetin kira gelirlerindeki kayıt dışılığı önlemek maksadıyla devreye alacağı tedbirler, bazı ev sahiplerini panikletti. Kontrat dahi yapılmadan elden ödeme alan ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geldi. Kiracılar ev sahibine ‘kontrat yapalım’ diyor, ev sahibi ise ‘elden ödemeye devam’ diyerek evden çıkarmakla tehdit ediyor. Bazıları ise kiranın yarısını nakit, yarısını elden istiyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla kira ödemelerini bankalar ve PTT aracılığıyla yapmayanlara ceza kesileceğini açıklamıştı. Aynı şekilde 2025 yılı başı itibariyle kontratların da e-Devlet’ten yapılacağını duyurmuştu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi ile ilgili alınan bu kararlar, bazı ev sahiplerini rahatsız etti.
Özellikle kontratsız kiralama yapan ve elden ödeme alanlar, kiracıları ile karşı karşıya geldi.
‘Kirayı elden veren kiracıya da ceza kesileceğinin’ açıklanması ile birlikte kontratı olmayan veya yenilemeyen kiracılar ev sahiplerine ‘kontrat yapalım’ talebinde bulunmaya başladı. Ancak bazı ev sahipleri vergiden kaçmak amacıyla bunu kabul etmeyip “O zaman ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın” baskısı yapıyor. Kiracılar ise bu durum karşısında soluğu mahkemede alıyor.