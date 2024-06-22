Kirada stopaj dönemi geliyor: Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
Yeni vergi paketinde yer alan maddeye göre ev sahipleri yıllık kira vergisini artık her ay peşin ödemek zorunda kalabilir. Bankaya yatırılan kiranın yüzde 20’sinin vergi olarak kesildikten sonra kalanın ev sahibine aktarılacağı iddia ediliyor. Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplanıyor.
Kira vergisi otomatik vergi haline mi gelecek?
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik vergi haline dönüşebileceği ileri sürülüyor.
İktidarın hazırladığı vergi paketine göre, kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20’sini (5’te 1’ini) vergi olarak kesip Maliye’ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak.
Evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek
Yeni düzenlemeyle örneğin evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek.
Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15’ten başlayarak vergi alınıyor.