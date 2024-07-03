Kirada yeniden TÜFE dönemi : Kiracılar yüzde 62,5 artışla karşı karşıya

"Tahliye sebepleri bakımından farklılık yok"

Prof. Dr. Yeniocak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konutlara uygulanan yüzde 25 kira zam sınırı kalktı. Kirada yeni zam oranı ise bugünkü rakamlarla yüzde 62,5 oldu. Yani kiracılar bir anda yaklaşık 2,5 katlık bir kira artışı ile karşı karşıya. Söz konusu durum ev sahibi ve kiracı arasındaki davaları arttırabilir. Şu an itibariyle yüzde 25 zammın kalkması kanundaki tahliye sebepleri bakımından bir farklılık ortaya çıkarmaz. Kiracı, sözleşmede yer alan zam oranını uyguladığı takdirde evinden çıkartılamaz" dedi.