Kirada yüzde 25 sınırı kalktı, konutta talep patladı

Son yıllarda durgun seyreden konut sektöründe, Temmuz ayında beklenmedik bir canlanma yaşandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla (Haziran 79 bin) yüzde 60, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16 artarak 127 bin 88’e ulaştı. Böylece, sektör 2020’den bu yana en iyi Temmuz performansını yakalamış oldu.