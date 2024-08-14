Kirada yüzde 25 sınırı kalktı, konutta talep patladı
Kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte ‘yatırımlık konutlara’ olan talep büyük bir artış gösterdi. Özellikle 5 ila 7 milyon lira değerindeki evlere olan ilgi yükseldi. Sektör yetkilileri, “Nakit birikimi olanlar, yüksek getiri sağlayan evleri tercih ediyor. Zam sınırının kaldırılması, satışları olumlu yönde etkiledi” şeklinde açıklama yaptı.
Son yıllarda durgun seyreden konut sektöründe, Temmuz ayında beklenmedik bir canlanma yaşandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla (Haziran 79 bin) yüzde 60, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16 artarak 127 bin 88’e ulaştı. Böylece, sektör 2020’den bu yana en iyi Temmuz performansını yakalamış oldu.
Açıklanan rakamlarda, ipotekli satışların düşüş eğiliminde olduğu görülürken, ilk konut alımlarında nakit alımların arttığı dikkat çekti. Sektör oyuncuları mevcut banka faizleri ve finansmana erişim sorunu nedeniyle ipotekli satışların düşmeye devam ettiğini belirterek “Ancak nakit alımlar artıyor. Bunun en büyük sebebi ise yüzde 25 zam sınırının kalkması ile ‘yatırımlık konut’ alımının artışa geçmesi” olarak değerlendiriyor.
KONUT ALIMI CAZİBE KAZANDI
Emlak sektörü temsilcilerinin Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Yüzde 25 zam sınırı yatırımlık konut talebini etkiliyordu. Çünkü kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar hızla artmıştı. Yatırımcı bu denklemde konuta para yatırmak istemiyordu.
Zam şartının kaldırılmasıyla konut alımı cazibe kazandı. Banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere rağbet arttı. Aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan evler ilgi görüyor” dedi.