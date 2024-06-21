Kirada yüzde 25 zam sınırı bitiyor, yeni dönem başlıyor: Uzmanlardan kira sorununa 3 çözüm önerisi

YENİ KONUT MODELİ: KAMUYA AİT ARSALARDA ÖZEL SEKTÖRÜN KİRALAMA AMAÇLI KONUT ÜRETMESİ

Ev sahipliği oranı düşerken buna paralel kiracı sayısının arttığını ifade eden Neşecan Çekici, “Türkiye’de ev sahipliği oranının son yıllarda düşmesi ve kirada yaşayan nüfusun artması sosyal konutta ve kiralık konutta oluşan açığı da gösteriyor. Burada GYODER’in önerdiği Yeni Konut Modeli, devlet-özel sektör işbirliği ile hızlı şekilde hem kiralık konut hem de sosyal konut açığını düzenleyecek bir formül içeriyor. (Bu modelde; kamuya ait arsalarda özel sektörün kiralama amaçlı konut üretmesi, arsa mülkiyetinin devlette kalması fikri önerildi. Böylece arsa maliyetinin sıfırlanacağı ve kiraların yarı yarıya düşebileceği belirtildi.)