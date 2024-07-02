Kirada yüzde 25 zam sınırı bitti: Gözler yeni zam döneminde! Yarın belli olacak
Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle 11 Haziran 2022’de uygulanmaya başlanan ‘yüzde 25 zam sınırı’ uygulaması bugün sona erdi. Peki yeni dönemde kira artışı nasıl belirlenecek? Kirada fahiş artışlar bekleniyor mu? İşte detaylar...
2 Temmuz itibarıyla ev sahipleri, sınırlama öncesi olduğu gibi ‘TÜFE 12 ay ortalamasına’ göre artış yapacak. Yarın enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranı da belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı TÜFE 12 ay ortalaması yüzde 62.51 olmuştu.
SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ BEKLENECEK
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre zam sınırının sona ermesi tüm ev sahiplerinin temmuzda zam yapacağı anlamına gelmiyor.
Kiraya zam yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılıyor. Söz gelimi kira sözleşme yenileme dönemi ocak ayı olan kiracı için, temmuzda artış yapılmayacak, ocak ayı beklenecek. O tarihte TÜİK’in açıkladığı TÜFE 12 ay ortalamasına göre artışa gidecek.
Önemli bir husus da şu; açıklanan oran tavan artış anlamına geliyor. Ev sahibi dilerse bunun altında bir rakam belirleyebilir, ancak üzerine çıkamaz.