Kirada yüzde zam sınırı bitiyor:Temmuz'da kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak?
Ev sahipleri ve kiracılar Temmuz ayına odaklandı. Kirada yüzde 25 sınırının sona ermesiyle birlikte kira zam hesabında kafalar karıştı. Yeni dönemde kira zammı nasıl belirlenecek, kiralık ev piyasası nasıl etkilenecek? Temmuz'da kira zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 zam sınırına çevrildi.
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Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.
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Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.
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KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.
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