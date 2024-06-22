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Kirada yüzde zam sınırı bitiyor:Temmuz'da kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak?

Ev sahipleri ve kiracılar Temmuz ayına odaklandı. Kirada yüzde 25 sınırının sona ermesiyle birlikte kira zam hesabında kafalar karıştı. Yeni dönemde kira zammı nasıl belirlenecek, kiralık ev piyasası nasıl etkilenecek? Temmuz'da kira zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Kirada yüzde zam sınırı bitiyor:Temmuz'da kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak? - Sayfa 1

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 zam sınırına çevrildi.

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Kirada yüzde zam sınırı bitiyor:Temmuz'da kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak? - Sayfa 2

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

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Kirada yüzde zam sınırı bitiyor:Temmuz'da kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak? - Sayfa 3

Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.

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Kirada yüzde zam sınırı bitiyor:Temmuz'da kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak? - Sayfa 4

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

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