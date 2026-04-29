Kiralık sosyal konut dönemi yolda: Başvuru ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? İşte detaylar
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kuraları çekildi. Şimdi sıra sosyal kiralık evlere geldi. İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. İşte kiralık sosyal konut projesinde merak edilenler...
Hükümet, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için ilk aşamayı tamamladı. İllerdeki sosyal konutlarda tüm kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi.
Şimdi sıra sosyal kiralık evlere geldi. Kiralık konutlar ilk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak. İlk teslimat ağustos ayında olacak. Kiralık konutlarda başvurular nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek? Fiyatlar ne olacak? İşte kiralık sosyal konut projesinde merak edilenler...
KAÇ KONUT KİRALANACAK?
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ilk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek.