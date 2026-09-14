Kiralık sosyal konut projesinde 16 soru 16 cevap: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?İşte detaylar
İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 konut, aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 3 yıl süreyle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da dört bölgede yer alacak. Başvurular hangi tarihler arasında alınacak? Projeye başvuru şartları neler? İşte 16 soruda kiralık sosyal konut projesi…
İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.
Projenin ilk etabında 1.071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.
EKİM AYINDA TESLİM
İlk etapta kiraya verilecek konutlar, İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1.071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.
100 BİN TL GELİR SINIRI
Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak.
Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.