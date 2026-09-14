Kiralık sosyal konut projesinde 16 soru 16 cevap: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?İşte detaylar

EKİM AYINDA TESLİM

İlk etapta kiraya verilecek konutlar, İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1.071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.