Kiralık tarla uygulaması başladı: Kiralık tarla nasıl alınır? Başvurular nereden yapılır?

Önceden duyurulan ve yeni dönemi bugün itibarıyla başlayan uygulamayla, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve üst üste iki yıl boş bırakılan tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmeye başlandı.