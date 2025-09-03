Kiralık tarla uygulaması başladı: Kiralık tarla nasıl alınır? Başvurular nereden yapılır?
Kullanılmayan boş araziler için geçerli olan yeni proje herkesi heyecanlandırdı. Uzun yıllar boyunca kullanılmayan arazilerin boş kalmaması için yeni adımlar atılırken kiralık tarla uygulaması da büyük ilgi görüyor.
Önceden duyurulan ve yeni dönemi bugün itibarıyla başlayan uygulamayla, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve üst üste iki yıl boş bırakılan tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmeye başlandı.
Tarımsal üretimin canlandırılması hedeflenen uygulamada, sezonluk olarak kiralanacak arazilerden elde edilen gelir, arazi sahiplerine ödenecek. Vatandaşların aklındaki "Devletten kiralık tarla nasıl alınır? Kimler başvurabilir? Kiralık araziler nerelerde bulunur?" gibi soruların yanıtları ise Bakanlığın il müdürlükleri ve e-Devlet kapısı üzerinden verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
DEVLETTEN KİRALIK TARLA NASIL ALINIR?
Vatandaşlar devletten kiralık tarla almak için sürecin nasıl işlediğini araştırıyor. Peki kiralık tarla için başvurular nereden ve nasıl yapılır? Kiralık tarla başvuruları, il müdürlükleri üzerinden yapılacak. Öte yandan Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de online başvurulabilecek.