Kırmızı et üretimini artıracak Hayvancılığa Destek Projesi devrede! Üreticiye kredi verilecek

Üreticilere 2 yıla kadar ödemesiz kredi imkanı sunuluyor

Proje kapsamında, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği de verilecek. Satın alınan hayvanlar bir yıl sigortalı olacak ve sigorta bedeli Bakanlıkça karşılanacak.