Kırmızı et üretimini artıracak Hayvancılığa Destek Projesi devrede! Üreticiye kredi verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"yle etçi hayvan sürüleri oluşturularak kırmızı et üretiminin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Adana'da et ırkı büyükbaş anaç hayvan üretimi yapan bir çiftlik, gebe hayvanları satışa sunarak, ülkede besilik hayvan sayısının yükselmesini ve uzun vadede ithalatın önüne geçilmesini hedefliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de kırmızı et arzını yükseltmek için ülke genelinde etçi anaç hayvan varlığının artırılmasına odaklandı.
Kırmızı et arzının yerli üretimle artırılması hedefleniyor
Bakanlık, ülkede kırmızı et arzını artırmak ve bu alanda ithalatın önüne geçmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yerli üretim için Bakanlık harekete geçti.
Gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle verilecek
Bu kapsamda, Bakanlığın yürüttüğü "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"yle, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle, küçük işletmelere verilecek. Bu sayede etçi anaç hayvan sürüleri oluşturularak kırmızı et üretiminin artırılması hedefleniyor.
Üreticilere 2 yıla kadar ödemesiz kredi imkanı sunuluyor
Proje kapsamında, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği de verilecek. Satın alınan hayvanlar bir yıl sigortalı olacak ve sigorta bedeli Bakanlıkça karşılanacak.