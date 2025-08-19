Kırtasiye rafları yangın yeri: Temel ürünler bile lüks oldu

Durumdan ne esnaf memnun ne veli!

Veliler ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri haline gelirken, esnaf da durumdan memnun değil. Artan maliyetler nedeniyle ürün fiyatlarını yükseltmek zorunda kalan kırtasiyeciler, hem müşteri kaybı yaşıyor hem de satışlarda ciddi düşüşlerle karşı karşıya kalıyor. Sadece fiziki kırtasiyelerde değil, online alışveriş sitelerinde de fiyatlar cep yakıyor. Büyük e-ticaret platformlarında bir kalem kutusu fiyatları 100 TL’den başlayıp, 600 TL’ye kadar çıkıyor. Üstelik bu fiyatlara kargo ücreti ve bazı platformlarda ek hizmet bedelleri de dahil değil. Online alışveriş yapan veliler, genellikle kampanya ve indirim dönemlerini takip etmek zorunda kalıyor. Ancak indirimli fiyatlar bile geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek.