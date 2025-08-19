Kırtasiye rafları yangın yeri: Temel ürünler bile lüks oldu
Yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi veliler ve öğrenciler, okul alışverişi telaşına kapılmış durumda. Ancak bu yılın telaşı, geçmiş yıllardan oldukça farklı. Çünkü kırtasiye malzemelerine gelen zamlar, alışveriş listelerini kısaltmakla kalmadı, ailelerin bütçelerinde büyük delikler açtı. Defter, kalem, silgi gibi en temel ihtiyaçlardan, okul çantası ve kalem kutusu gibi tamamlayıcı ürünlere kadar neredeyse her şeyin fiyatı katlandı. Geçtiğimiz yıl 50-60 TL arasında satılan bir kalem kutusu, bu yıl 150-200 TL’yi bulabiliyor. Bu ürünler lisanslı ürün ise fiyatlar daha da artıyor.
Aile bütçesi alarmda!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri de bu artışları doğrular nitelikte. Kırtasiye ürünleri, yılın ilk sekiz ayında yüzde 60’ın üzerinde zamlanarak en çok fiyat artışı yaşayan tüketim kalemleri arasında yer aldı ve aileler için okul alışverişi adeta bir lüks haline geldi. Sadece bir öğrencinin ortalama okul masrafı, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri dahil olmak üzere 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor. Birden fazla çocuğu olan ailelerde bu rakam 10 bin TL’yi geçebiliyor.
Okul çantası fiyatları cep yakıyor
Okul çantası fiyatları ateş pahası oldu. Geçen yıl 600-800 TL arasında satılan çantalar bu yıl 1000 TL’yi aşabiliyor. Veliler temel ihtiyaçları bile almakta zorlanırken, eğitim masrafları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl 50-60 TL arasında satılan bir kalem kutusu ise, bu yıl 150-200 TL’yi bulabiliyor. Hele ki bu ürünler lisanslı ürünler ise fiyatlar ikiye katlanıyor.
Durumdan ne esnaf memnun ne veli!
Veliler ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri haline gelirken, esnaf da durumdan memnun değil. Artan maliyetler nedeniyle ürün fiyatlarını yükseltmek zorunda kalan kırtasiyeciler, hem müşteri kaybı yaşıyor hem de satışlarda ciddi düşüşlerle karşı karşıya kalıyor. Sadece fiziki kırtasiyelerde değil, online alışveriş sitelerinde de fiyatlar cep yakıyor. Büyük e-ticaret platformlarında bir kalem kutusu fiyatları 100 TL’den başlayıp, 600 TL’ye kadar çıkıyor. Üstelik bu fiyatlara kargo ücreti ve bazı platformlarda ek hizmet bedelleri de dahil değil. Online alışveriş yapan veliler, genellikle kampanya ve indirim dönemlerini takip etmek zorunda kalıyor. Ancak indirimli fiyatlar bile geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek.
Kırtasiye ürünlerine gelen zamlara sosyal medyada sessiz çığlık
Sosyal medyada da kırtasiye ürünlerine gelen zamlar yoğun tepki görüyor. Özellikle sosyal medya gruplarında kırtasiye ürünlerinin takas edildiği ya da ücretsiz paylaşıldığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Ayrıca öğretmenler, sınıf içindeki malzeme eşitsizliğinin öğrenciler arasında huzursuzluk yarattığını ifade ediyor.