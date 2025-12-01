Kış kapıya dayandı: Doğal gaz faturalarını azaltmak için yeni arayışlar başladı

İzolasyonun önemi

Isı yalıtımı, doğrudan doğal gaz tüketimini etkileyen en kritik konulardan biri olarak görülüyor. Evlerin duvarlarında ve çatılarında yapılan iyileştirmeler, içerideki sıcaklığı daha uzun süre koruyor. Yalıtımı olmayan binalarda ısının hızla kaybolması, kombilerin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Isı köprülerinin azaltılması, enerji harcamalarını önemli ölçüde düşürebiliyor. Kapı ve pencerelerdeki küçük boşluklar bile ısı kaybını artırabiliyor. Bu nedenle pek çok kişi basit yalıtım malzemelerine yöneliyor. Uygun maliyetli çözümler sayesinde kısa sürede tasarruf sağlanabiliyor. Yalıtımın güçlendirilmesi, hem konforu artırıyor hem de faturaları azaltıyor.