Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak?
İş dünyası Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. İşte yeni yayınlanan yönetmelik sonrası hangi işverenlerin Kısa Çalışma Ödeneği için müracaat edebileceği, ne kadar süre yararlanabileceği, her işçinin kısa çalışma ödeneği alıp alamayacağı, işçinin alacağı ödenek miktarı ne kadar sorularının yanıtları aranıyor. İşte tüm merak edilenler...
İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren Kısa Çalışma Ödeneği'nden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandırılırken, yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemenin 36 milyar TL'si sadece pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye gerçekleştirildi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI GÜNLÜK BRÜT NE KADAR OLACAK?
30 Mayıs 2024 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı ise 826. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 11 Haziran 2024'te değişikliğe gidilen Kısa Çalışma Yönetmeliği'ne göre çalışana ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği tutarı günlük brüt 400 TL. Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçecek miktar ise günlük 340 TL olacak.
Bir çalışanın alacağı Kısa Çalışma Ödeneği tutarı da asgari ücretin brüt tutarının aylık 20.002 TL olduğu dikkate alındığında 30 bin TL olacak. Yeni yayınlanan yönetmelik sonrası Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:
Kısa çalışmanın amacı nedir? Ne kadar süreyle yararlanılabilir?
Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmakta. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmekte. Yararlanma süresi azami üç ay.