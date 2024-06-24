Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak?

İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren Kısa Çalışma Ödeneği'nden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandırılırken, yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemenin 36 milyar TL'si sadece pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye gerçekleştirildi.