Kısa Çalışma Ödeneği'nde neler değişti? Nafaka ile sınırlıydı, haczin kapsamı genişledi

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde uygulanan çalışma süresinin en az dört hafta süreyle işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması hali “kısa çalışma” olarak kabul ediliyor. Pandemide geçici olarak uygulanan “genel salgın”, kalıcı sebepler arasına eklendi.