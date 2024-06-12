Kısa Çalışma Ödeneği'nde neler değişti? Nafaka ile sınırlıydı, haczin kapsamı genişledi
Kısa çalışma ödeneğinde daha önce nafaka ile sınırlı olan haciz uygulamasının kapsamı genişletildi. Nafaka dışındaki borçlar için kısa çalışma ödeneğinin yüzde 10'una kadar haciz konulabilecek. Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerine kısa çalışma kolaylığı getirildi. Peki Kısa Çalışma Ödeneği'nde neler değişti? İşte detaylar...
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili Ocak ayında yapılan değişikliğin ardından uygulama yönetmeliği de değişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte hem kanun değişikliğine uyum sağlandı hem de özellikle pandemi döneminde tereddüt yaşanan konulara açıklık getirildi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde uygulanan çalışma süresinin en az dört hafta süreyle işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması hali “kısa çalışma” olarak kabul ediliyor. Pandemide geçici olarak uygulanan “genel salgın”, kalıcı sebepler arasına eklendi.
Kısa çalışma ödeneği alabilmek için işçinin son üç yılda en az 600 prim gününün bulunması ve son 120 gün sigortalı çalışması gerekiyordu. Pandemi döneminde 600 günlük süre 450 güne indirildi. Yapılan son düzenlemeyle 450 günlük süre kalıcı hale getirildi.
Yönetmeliğe göre, bir işyerindeki kısa çalışma süresi dört haftadan az olamayacak, üç ayı geçemeyecek. İşverence farklı tarihlerde aynı başvuru gerekçesiyle birden fazla kısa çalışma talebinde bulunulması halinde, üç aylık süre ilk talebin kısa çalışma başlangıç tarihinden hesaplanacak.