Kısa Çalışma Ödeneği'nde sistem değişiyor: Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı
Koronavirüs pandemisi döneminde yoğun bir şekilde kullanılan Kısa Çalışma Ödeneği'nde sistem değişiyor, yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenlemeye göre prim ödeme şartı düşürüldü. İşte tüm detaylar...
Çalışma hayatını yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yeni düzenleme bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre önceden Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için 600 gün prim ödeme şartı bulunuyordu. Bu süre 450 güne düşürüldü.
‘SADECE NAKİT DARLIĞI ÇEKEN FİRMALAR YARARLANAMAYACAK’
Peki düzenlemede yeni detaylar neler? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı.
Bayram, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçti. Burada Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmak için asgari yatırılması gereken 600 prim gün sayısı 450’ye indirildi.
Nakit darlığından dolayı Kısa Çalışma Ödeneği isteyen firmalara bu yol kapatıldı. Firmalar ekonomik etkilerden dolayı Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanamayacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE ‘DOĞAL AFET’ DETAYI
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan ödemeler 3 ayı geçemeyecek. 4 haftadan az olmayacak. Yeni düzenlemede kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak açısından kapsamın genişletildiğini görüyorum.