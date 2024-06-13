Kısa Çalışma Ödeneği'nde sistem değişiyor: Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yeni düzenleme bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre önceden Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için 600 gün prim ödeme şartı bulunuyordu. Bu süre 450 güne düşürüldü.